Сьогодні в Україні очікуються дощі

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У Києві вдень +6 до +8

Погода на сьогодні: 17 березня 2017 року на сході, півдні та у центрі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура вдень від +5 до +10.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, на сході країни очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +6 до +9.

У центральних регіонах теж дощі, температура від +5 до +8.

На півдні дощі, вдень від +6 до +9.

На заході України без опадів, вдень від +5 до +10.

На півночі також опадів не очікується, денна температура становитиме від +5 до +8.

В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.