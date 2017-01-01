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    Сьогодні в Україні очікуються дощі

    • Сьогодні, 08:12
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    У Києві вдень +6 до +8

    Погода на сьогодні: 17 березня 2017 року на сході, півдні та у центрі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура вдень від +5 до +10.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на сході країни очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +6 до +9.

    У центральних регіонах теж дощі, температура від +5 до +8.

    На півдні дощі, вдень від +6 до +9.

    На заході України без опадів, вдень від +5 до +10.

    На півночі також опадів не очікується, денна температура становитиме від +5 до +8.

    В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1. 
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