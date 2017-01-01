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    Сьогодні в Україні очікуються дощі

    • Сьогодні, 08:09
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    У Києві також очікується дощ, температура вдень від +5 до +7

    Погода на сьогодні: 30 березня 2017 року по всій території України очікуються дощі, температура вдень від +5 до +15.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +5 до +9, вночі до +5.

    У центральних регіонах України також очікуються дощі, температура вдень очікується від +5 до +9, вночі температура опуститься до +7.

    На півдні України сьогодні дощитиме, вдень від +11 до +15, у Криму до +14.

    На заході України очікуються дощі, вдень від +5 до +14, вночі до +7.

    На півночі України також пройдуть дощі, денна температура становитиме від +5 до +7, вночі до +4.

    У Києві сьогодні також очікується дощ, температура вдень від +5 до +7, вночі від +5 до +7.

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