  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Україні потеплішає

    • Сьогодні, 07:47
    • Розсилка

    Водночас збережеться похмура погода

    В Україні в суботу, 11 лютого, очікується потепління, пройде невеликий сніг. Про це інформує погодний сайт Gismeteo.

    «В суботу, 11 лютого, в Україні встановиться похмура погода, практично по всій території країни пройде невеликий сніг, опадів не передбачається лише в Закарпатській та Івано-Франківській областях», – йдеться у повідомленні.

    На заході країни вночі стовпчики термометрів варіюватимуться в межах – 20... – 11 С, вдень температура повітря становитиме – 7... – 6 С, за винятком Закарпатської області, де протягом доби прогнозується – 7... +5 С.

    На іншій території України вночі температура повітря становитиме – 13... – 6 С, вдень стовпчики термометрів покажуть – 5... – 2 С.

    В Києві очікується похмура погода, пройде невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме – 8... – 5 С. 

    Читайте також
    прогноз погоди Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ