Сьогодні в Україні потеплішає

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Водночас збережеться похмура погода

В Україні в суботу, 11 лютого, очікується потепління, пройде невеликий сніг. Про це інформує погодний сайт Gismeteo.

«В суботу, 11 лютого, в Україні встановиться похмура погода, практично по всій території країни пройде невеликий сніг, опадів не передбачається лише в Закарпатській та Івано-Франківській областях», – йдеться у повідомленні.

На заході країни вночі стовпчики термометрів варіюватимуться в межах – 20... – 11 С, вдень температура повітря становитиме – 7... – 6 С, за винятком Закарпатської області, де протягом доби прогнозується – 7... +5 С.

На іншій території України вночі температура повітря становитиме – 13... – 6 С, вдень стовпчики термометрів покажуть – 5... – 2 С.

В Києві очікується похмура погода, пройде невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме – 8... – 5 С.