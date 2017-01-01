Сьогодні в Україні потеплішає до +15
- Сьогодні, 08:09
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Розсилка
У Києві вдень від +9 до +11
Погода на сьогодні: 21 березня 2017 року в Україні мінлива хмарність, місцями очікуються дощі, температура вдень від +6 до +15.
Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на сході країни очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +6 до +9.
У центральних регіонах без опадів, температура від +9 до +13.
На півдні також без опадів, вдень температура від +9 до +12.
На заході України у Волинській і Рівненській областях очікуються дощі, в інших областях мінлива хмарність, вдень від +11 до +15.
На півночі України опади очікуються тільки в Житомирській області, денна температура становитиме від +9 до +11.У Києві сьогодні мінлива хмарність без опадів, температура вдень від + 9 до +11, вночі від -1 до +1.