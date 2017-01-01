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    Сьогодні в Україні потеплішає до +15

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    У Києві вдень від +9 до +11

    Погода на сьогодні: 21 березня 2017 року в Україні мінлива хмарність, місцями очікуються дощі, температура вдень від +6 до +15.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на сході країни очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +6 до +9.

    У центральних регіонах без опадів, температура від +9 до +13.

    На півдні також без опадів, вдень температура від +9 до +12.

    На заході України у Волинській і Рівненській областях очікуються дощі, в інших областях мінлива хмарність, вдень від +11 до +15.

    На півночі України опади очікуються тільки в Житомирській області, денна температура становитиме від +9 до +11.

    У Києві сьогодні мінлива хмарність без опадів, температура вдень від + 9 до +11, вночі від -1 до +1.
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