Сьогодні в Україні повітря прогріється до +22

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В Києві без опадів, температура вдень від +19 до +21

Погода на сьогодні: 26 квітня 2017 року в західних регіонах України місцями можливий дощ, на решті території без опадів, температура вдень від +10 до +22.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17, вночі до +5.

У центральних регіонах також опадів не очікується, температура вдень від +17 до +20, вночі до +6. На півдні вдень від +10 до +18, вночі до +8.

У Криму без опадів і до +18 вдень.

На заході України дощі можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській і Хмельницькій областях, вдень +16 до +22, вночі до +10.

На півночі без опадів, денна температура становитиме від +16 до +21, вночі до +7.

В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +19 до +21, вночі від +5 до +7.

Погода на 26 квітня