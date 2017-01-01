  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Україні повітря прогріється до +22

    • Сьогодні, 08:12
    • Розсилка

    В Києві без опадів, температура вдень від +19 до +21

    Погода на сьогодні: 26 квітня 2017 року в західних регіонах України місцями можливий дощ, на решті території без опадів, температура вдень від +10 до +22.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17, вночі до +5.

    У центральних регіонах також опадів не очікується, температура вдень від +17 до +20, вночі до +6. На півдні вдень від +10 до +18, вночі до +8.

    У Криму без опадів і до +18 вдень.

    На заході України дощі можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській і Хмельницькій областях, вдень +16 до +22, вночі до +10.

    На півночі без опадів, денна температура становитиме від +16 до +21, вночі до +7.

    В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +19 до +21, вночі від +5 до +7.

    ukraine_246_01Погода на 26 квітня

    Читайте також
    прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ