Сьогодні в Україні прохолодна погода з дощами

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У Києві вдень +7 до +9

Погода на сьогодні: 14 березня 2017 року на заході, півдні, в центрі і на сході України очікуються дощі, температура вдень від +6 до +10.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, на сході країни, крім Луганської області, очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +6 до +8.

У центральних регіонах теж дощі, температура від +6 до +8.

Дощі сьогодні також очікуються на півдні, вдень від +7 до +10. На заході України переважно дощі, вдень від +6 до +9.

На півночі без опадів, денна температура становитиме від +7 до +9.

В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1.