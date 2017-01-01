  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Україні прохолодна погода з дощами

    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка

    У Києві вдень +7 до +9

    Погода на сьогодні: 14 березня 2017 року на заході, півдні, в центрі і на сході України очікуються дощі, температура вдень від +6 до +10.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на сході країни, крім Луганської області, очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +6 до +8.

    У центральних регіонах теж дощі, температура від +6 до +8.

    Дощі сьогодні також очікуються на півдні, вдень від +7 до +10. На заході України переважно дощі, вдень від +6 до +9.

    На півночі без опадів, денна температура становитиме від +7 до +9.

    В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1.
    Читайте також
    прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ