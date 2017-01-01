Сьогодні в Україні пройдуть дощі

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У Києві вдень від +7 до +9

Погода на сьогодні: 02 березня 2017 року в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура вдень від +6 до +14. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України очікується мінлива хмарність без опадів, вдень температура повітря перебуватиме на рівні від +7 до +14.

У центральних регіонах очікується дощ, температура від +7 до +14. На півдні також без опадів, вдень від +7 до +14.

На заході України мінлива хмарність, вдень від +7 до +9.

У північних регіонах місцями дощ, денна температура становитиме від + 6 до +9.

У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5.