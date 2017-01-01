  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Україні пройдуть дощі

    • Сьогодні, 08:13
    • Розсилка

    У Києві вдень від +7 до +9

    Погода на сьогодні: 02 березня 2017 року в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура вдень від +6 до +14. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України очікується мінлива хмарність без опадів, вдень температура повітря перебуватиме на рівні від +7 до +14.

    У центральних регіонах очікується дощ, температура від +7 до +14. На півдні також без опадів, вдень від +7 до +14.

    На заході України мінлива хмарність, вдень від +7 до +9.

    У північних регіонах місцями дощ, денна температура становитиме від + 6 до +9.

    У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5.

    Читайте також
    прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ