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    Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

    • Сьогодні, 08:06
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    У Києві сьогодні дощі, температура вдень від +16 до +18

    Погода на сьогодні: 19 травня 2017 року по всій території України, крім західних регіонів, очікуються дощі, місцями з грозами, температура вдень від +13 до +21.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17, вночі до +8.

    У центральних регіонах також дощі, температура вдень від +15 до +17, вночі до +8.

    На півдні України очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +18 до +21, вночі до +10, у Криму вдень до +21 та без опадів.

    На заході сьогодні опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +15 до +21, вночі до +10.

    На півночі дощі з грозами, у Київській області невеликий дощ, вдень від +15 до +18, вночі до +8.

    У Києві очікується невеликий дощ, температура вдень від +16 до +18, вночі від +6 до +8.

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