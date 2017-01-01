Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

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У Києві сьогодні дощі, температура вдень від +16 до +18

Погода на сьогодні: 19 травня 2017 року по всій території України, крім західних регіонів, очікуються дощі, місцями з грозами, температура вдень від +13 до +21.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17, вночі до +8.

У центральних регіонах також дощі, температура вдень від +15 до +17, вночі до +8.

На півдні України очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +18 до +21, вночі до +10, у Криму вдень до +21 та без опадів.

На заході сьогодні опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +15 до +21, вночі до +10.

На півночі дощі з грозами, у Київській області невеликий дощ, вдень від +15 до +18, вночі до +8.

У Києві очікується невеликий дощ, температура вдень від +16 до +18, вночі від +6 до +8.