Сьогодні в Україні стартує основна сесія ЗНО

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ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури

ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури

Сьогодні, 23 травня, розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Згідно з повідомленням, ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

При цьому зауважується, що у разі пред’явлення копій цих документів абітурієнт до пункту проходження ЗНО допускатися не буде.

«На виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. Результат виконання тесту буде зарахуватися випускникам загальноосвітніх навчальних закладів як оцінка державної підсумкової атестації», - зазначається у повідомленні.

Загалом сертифікаційна робота складається з трьох частин:

Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.

Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.

Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань частини 1 і 3 зараховується як державна підсумкова атестація. Результат виконання усієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.