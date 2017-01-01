  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Україні стартує основна сесія ЗНО

    • Сьогодні, 07:23
    • Розсилка
    ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури
    ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури

    ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури

    Сьогодні, 23 травня, розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року.

    Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

    Згідно з повідомленням, ЗНО стартує тестуванням з української мови і літератури.
    Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

    Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

    Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

    При цьому зауважується, що у разі пред’явлення копій цих документів абітурієнт до пункту проходження ЗНО допускатися не буде.

    «На виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. Результат виконання тесту буде зарахуватися випускникам загальноосвітніх навчальних закладів як оцінка державної підсумкової атестації», - зазначається у повідомленні.

    Загалом сертифікаційна робота складається з трьох частин:

    Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.

    Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.

    Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

    Результат виконання завдань частини 1 і 3 зараховується як державна підсумкова атестація. Результат виконання усієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

    ЗНО література атестація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ