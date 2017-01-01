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    Сьогодні в Україні тепла і дощова погода

    • Сьогодні, 08:15
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    Температура повітря прогріється до +20

    Погода на сьогодні: 22 березня 2017 року в Україні мінлива хмарність, місцями очікуються дощі, температура вдень від +9 до +20, швидкість вітру складе 5-10 м/с.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, у Харківській області передають дощі, вдень температура повітря становитиме від +12 до +15.

    У центральних регіонах без опадів, температура від +12 до +17.

    На півдні також без опадів, вдень температура від +12 до +16.

    На заході України у всіх областях очікуються дощі, вдень температура становитиме від +9 до +20.

    На півночі України опади очікуються тільки в Житомирській області, денна температура становитиме від +10 до +13.

    У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +11 до +13, вночі від +6 до +8.
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