Сьогодні в Україні тепла і дощова погода

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Температура повітря прогріється до +20

Погода на сьогодні: 22 березня 2017 року в Україні мінлива хмарність, місцями очікуються дощі, температура вдень від +9 до +20, швидкість вітру складе 5-10 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, у Харківській області передають дощі, вдень температура повітря становитиме від +12 до +15.

У центральних регіонах без опадів, температура від +12 до +17.

На півдні також без опадів, вдень температура від +12 до +16.

На заході України у всіх областях очікуються дощі, вдень температура становитиме від +9 до +20.

На півночі України опади очікуються тільки в Житомирській області, денна температура становитиме від +10 до +13.

У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +11 до +13, вночі від +6 до +8.