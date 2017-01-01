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    Сьогодні в Україні тепло, але хмарно

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    На дорогах подекуди ожеледиця

    Сьогодні, 26 лютого, в Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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    «26 лютого в Україні: мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг», — йдеться в повідомленні.

    На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

    Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

    Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла.

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