Сьогодні в Україні тепло, але хмарно

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На дорогах подекуди ожеледиця

Сьогодні, 26 лютого, в Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«26 лютого в Україні: мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг», — йдеться в повідомленні.

На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла.