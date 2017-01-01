Сьогодні в Україні тепло, але місцями пройдуть дощі

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У Києві сьогодні від +21 до +23

Погода на сьогодні: 23 травня 2017 року в Україні очікується мінлива хмарність, в Рівненській і Волинській областях дощі, в Криму - дощі з грозами, температура вдень від +15 до +23.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +15 до +19, вночі до +8.

У центральних регіонах мінлива хмарність, температура вдень від +17 до +22, вночі до +9.

На півдні України мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +19 до +22, вночі до +11, у Криму очікуються дощі з грозами, температура вдень до +19.

На заході України мінлива хмарність, у Волинській і Рівненській області очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +20 до +23, вночі до +9.

На півночі очікується мінлива хмарність, вдень від +19 до +23, вночі до +10.

В Києві очікується мінлива хмарність, температура вдень становитиме від +21 до +23, вночі від +8 до +10.