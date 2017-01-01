Сьогодні в Україні зберігатиметься морозна погода

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Прогноз погоди на сьогодні

В Карпатах зберігається лавинна небезпека

У четвер, дев’ятого лютого, в Україні очікується морозна погода, можливі опади лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві температура становитиме від -10 до -12 градусів,

у центральних областях температура повітря від -9 до -11,

на заході від -9 до +5.

на півночі України температура повітря коливатиметься від -10 до -12.

у східних областях від -9 до -13.

у південних областях температура від -3 до +1.

Також ДСНС попереджають, що в західних областях та Карпатах зберігається високий рівень ймовірності сходження лавин.