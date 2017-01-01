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    Сьогодні в Україні зберігатиметься морозна погода

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    Прогноз погоди на сьогодні
    Прогноз погоди на сьогодні

    В Карпатах зберігається лавинна небезпека

    У четвер, дев’ятого лютого, в Україні очікується морозна погода, можливі опади лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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    У Києві температура становитиме від -10 до -12 градусів,

    у центральних областях температура повітря від -9 до -11,

    на заході від -9 до +5.

    на півночі України температура повітря коливатиметься від -10 до -12.

    у східних областях від -9 до -13.

    у південних областях температура від -3 до +1.

    Також ДСНС попереджають, що в західних областях та Карпатах зберігається високий рівень ймовірності сходження лавин.

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