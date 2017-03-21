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    Сьогодні в Україну прийде справжня весна

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    Весна в Україні
    Весна в Україні

    Температура повітря вдень становитиме до +18 градусів

    Сьогодні, 22 березня, в Україні очікується подальше потепління. Температура повітря вдень становитиме 10-15 градусів тепла, на заході до +14+18 градусів.

    У більшості областей переважатиме суха погода, лише на північному заході пройдуть невеликі дощі, повідомляє Opogode.

    У західній частині місцями невеликі дощі ймовірні лише на Волині, Рівненщині та Львівщині. Температура повітря вночі 2-7 тепла, в Карпатах до нуля, вдень потепліє до +14+18 градусів.

    У північних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 11-15 градусів тепла.

    У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 1 морозу – 4 тепла, вдень 9-14 градусів тепла.

    У центральній частині – без опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

    У південній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 11-15 градусів тепла.

    У Києві 22 березня опади малоймовірні. Температура повітря вночі 5-7 тепла, вдень близько 15 градусів тепла.

    Вітер в Україні південний, 3-8 м/с.

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