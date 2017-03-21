Сьогодні в Україну прийде справжня весна

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Весна в Україні

Температура повітря вдень становитиме до +18 градусів

Сьогодні, 22 березня, в Україні очікується подальше потепління. Температура повітря вдень становитиме 10-15 градусів тепла, на заході до +14+18 градусів.

У більшості областей переважатиме суха погода, лише на північному заході пройдуть невеликі дощі, повідомляє Opogode.

У західній частині місцями невеликі дощі ймовірні лише на Волині, Рівненщині та Львівщині. Температура повітря вночі 2-7 тепла, в Карпатах до нуля, вдень потепліє до +14+18 градусів.

У північних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 11-15 градусів тепла.

У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 1 морозу – 4 тепла, вдень 9-14 градусів тепла.

У центральній частині – без опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

У південній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 11-15 градусів тепла.

У Києві 22 березня опади малоймовірні. Температура повітря вночі 5-7 тепла, вдень близько 15 градусів тепла.

Вітер в Україні південний, 3-8 м/с.