Сьогодні в зоні АТО поранено двох українських військових

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Зона АТО на Донбасі

Бойовики здійснили 41 обстріл наших військ на всіх напрямках

Сьогодні, 23 лютого, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжували обстрілювати українські позиції. Загалом з початку доби бойовики здійснили 41 обстріл. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на Донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського.

«На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки», - інформує прес-центр.

«На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер», - повідомляють у штабі АТО.

«Загалом зафіксовано 41 обстріл. Двох наших військових поранено», - йдеться в повідомленні.