Сьогодні відбудеться перепоховання Олександра Олеся

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Олександр Олесь

Перепоховають відомого українця-емігранта на алеї видатних діячів Лук’янівського історико-меморіального заповідника в Києві

У неділю, 29 січня, в День пам'яті Крут, відбудеться прощання і перепоховання Олександра Олеся.

Перепоховання відбудеться в Києві, на Лук'янівському цвинтарі.

О 12:00 буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета, і близько 13:30 на Лук'янівському кладовищі відбудеться громадське прощання.

Перепоховати відомого українця-емігранта планують на алеї видатних діячів Лук’янівського історико-меморіального заповідника в Києві.

Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.