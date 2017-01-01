Сьогодні відбудеться суд у справі про держзраду Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-президент України ВІктор Янукович

Судове засідання відбудеться в Оболонському райсуді Києва

Сьогодні, 29 травня, о 10:00 відбудеться судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Судове засідання відбудеться в Оболонському райсуді Києва.

Для ЗМІ в приміщенні Київської місцевої прокуратури № 5 (прокуратура Оболонського району м. Києва) працюватиме постійно діючий прeс-цeнтр.

ГПУ інформує, що по закінченню судового засідання відбудеться брифінг представника сторони обвинувачення - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслана Кравчeнка.

Нагадаємо, 18 травня Оболонський районний суд м. Києва переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 10:00 29 травня.

Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора Януковича про зміну підсудності кримінального провадження щодо нього.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.