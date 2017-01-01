Сьогодні вночі українці зможуть спостерігати зорепад

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У ніч на 4 січня українці зможуть спостерігати в небі унікальне явище - метеорний потік Квадрантид

В ніч з 3 на 4 січня жителям Землі можна буде спостерігати метеорний потік квадрантиди.



Очікується, що пік на небі можна буде розгледіти до 100 метеорів на годину. Астрономи відзначають, що в цьому році складуться сприятливі умови для спостереження.

Метеорний потік можна побачити з 28 грудня по 7 січня. Але максимум активності випадає зазвичай в ніч з 3 - 4 січня. В Україні в цей час обіцяють ясну погоду, лише місцями невеликі опади у вигляді вологого снігу.

Квадрантиди, який падатиме - не самий ефектний метеорний дощ, але один з найцікавіших по своїй історії. Назву потік отримав за місцем перебування на небосхилі, звідки летять метеори – в сузір'ї Настінного Квадранта і вперше був описаний в 1825 році.

Назву сузір'ю дав французький астроном Жозеф Лаланд в 1795 році, який хотів увічнити знаменитий астрономічний інструмент. Сузір'я Квадрант було не особливо популярне серед астрономів і не ввійшло в сучасний список з 88 сузір'їв, складений Міжнародним астрономічним союзом. Але, завдяки метеоритному потоку, назва зниклого сузір'я навічно закарбована в астрономії.