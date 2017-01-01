Сьогодні вперше родини полонених із Макіївської колонії отримають від них листи

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Ірина Геращенко

Раніше представникам підгрупи кілька разів вдавалося саме через мінську групу передати листи в Макіївську колонію

Сьогодні, у рамках мінської групи, родинам заручників привезли листи від їх близьких, яких утримують у Макіївській колонії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«...сьогодні ми в рамках мінської групи, де також працюють В. Медведчук і представники СБУ, привезли родинам заручників листи від їх близьких з Макіївської колонії, від 3 десятків наших хлопців», - написала Геращенко.

Вона також додала, що й раніше представникам підгрупи кілька разів вдавалося саме через мінську групу передати листи в Макіївську колонію.

«...але попри домовленості отримати зворотні листи для родичів, такої можливості досьогодні представники ОРДЛО нам не давали. Ми раді, що родини сьогодні отримають листи від рідних», - повідомила Геращенко.

Як повідомлялося раніше, у Мінську Контактна група підтвердила «великоднє» припинення вогню на Донбасі.