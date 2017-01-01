Сьогодні Всесвітній день свободи преси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свобода преси

Цього року Україна піднялася у рейтингу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів»

Сьогодні, 3 травня, світова спільнота відзначає Всесвітній день свободи преси.

Цей день відзначається з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки Генеральної Асамблеєї ООН. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана «Віндхукська декларація», у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.

Цього року Україна піднялася у рейтингу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів». Згідно з рейтингом, Україна посідає 102 місце (торік було 197).

28 квітня американська громадська організація Freedom House опублікувала щорічну доповідь про свободу преси – один з найавторитетніших звітів про стан преси в світі.

Freedom House – найбільша в США громадська організація, що займається дослідженнями в області демократії, політичних свобод і прав людини. Вона існує з 1941 року і випускає регулярні доповіді про стан свободи преси та Інтернету, а також про стан громадянських прав і свобод по всьому світу.

При оцінці свободи преси використовуються 100 критеріїв в трьох основних категоріях: правовій, економічній та політичній. Чим більше балів набирає країна в кожній із категорій, тим менш вільними вважаються її ЗМІ. Доповідь присвячена змінам, які відбулися в 2016 році; вона вийшла під промовистим заголовком «Dark Horizon».

На думку укладачів, стан свободи преси в світі сягнув рекордно низького рівня за останні 13 років. Вільною визнана преса лише в 19 зі 147 досліджених країн (близько 13 відсотків від загального числа). У 62 країнах преса визнана частково вільною, ще в 66 – невільною.

Серед країн, де стан свободи преси погіршився найсильніше в порівнянні з 2015 роком – Польща, Туреччина, Угорщина і Сербія. Як наголошується у доповіді, в кожній з них авторитарні лідери використовували політичну нестабільність для посилення контролю над ЗМІ.

Україна набрала 53 бали і увійшла до числа 62 країн з частково вільною пресою. В доповіді наголошується негативний вплив прокремлівських ЗМІ на стан свободи преси в Україні. До того ж, Крим, який на сьогодні перебуває під російською окупацією, набрав критичні 94 бали зі 100 можливих.