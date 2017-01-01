Сьогодні завершується реєстрація для участі в ЗНО

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Цього року для участі в ЗНО зареєструвалося близько 182 тисяч осіб

Сьогодні, 17 березня, закінчується реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО.

Так, 17 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Станом на 14 березня для участі в ЗНО було зареєстровано 181 732 особи.

Найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Києві (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.

Найбільше осіб виявило бажання скласти тести з української мови та літератури – 181 232, історії України – 137 228, математики – 86 336. Четвертим за популярністю предметом залишається біологія (66 459), п’ятим – англійська мова (64 478).

Нагадаємо, для учасників ЗНО створили мобільний додаток.