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    Соліст групи Bad Boys Blue потрапив у ДТП в Росії

    • Сьогодні, 12:48
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    Лідер групи Bad Boys Blue Джон МакІнерні
    Лідер групи Bad Boys Blue Джон МакІнерні

    Музикант зламав стегно, його прооперували

    Автомобіль, в якому їхав лідер групи Bad Boys Blue Джон МакІнерні, потрапив в ДТП на трасі Новосибірськ-Томськ.

    Про це «Інтерфаксу» повідомив менеджер музиканта Тарас Волковинський.

    «У суботу вранці по дорозі до Томська наш автомобіль зіткнувся з вантажівкою, що перекрила проїжджу частину. В результаті зіткнення Джон зламав стегно, йому надали першу допомогу в Болотному, після чого доправили в Томськ, де успішно прооперували», - розповів Волковинський.

    На його думку, ДТП сталося через погану видимість і слизьку дорогу.

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    «Водій до останнього намагався уникнути аварії, але, на жаль, наш автомобіль боком врізався в фуру. Всі крім Джона отримали незначні садна і забої», - сказав менеджер музиканта.

    «На жаль, Джон не зміг взяти участі в концерті, що відбувся в суботу в томському «Палаці спорту». Тепер він планує вранці в понеділок вилетіти в Москву, а звідти - до Варшави», - додав Волковинський.

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    Росія ДТП музика
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