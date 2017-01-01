Соліст групи Bad Boys Blue потрапив у ДТП в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер групи Bad Boys Blue Джон МакІнерні

Музикант зламав стегно, його прооперували

Автомобіль, в якому їхав лідер групи Bad Boys Blue Джон МакІнерні, потрапив в ДТП на трасі Новосибірськ-Томськ.

Про це «Інтерфаксу» повідомив менеджер музиканта Тарас Волковинський.

«У суботу вранці по дорозі до Томська наш автомобіль зіткнувся з вантажівкою, що перекрила проїжджу частину. В результаті зіткнення Джон зламав стегно, йому надали першу допомогу в Болотному, після чого доправили в Томськ, де успішно прооперували», - розповів Волковинський.

На його думку, ДТП сталося через погану видимість і слизьку дорогу.

«Водій до останнього намагався уникнути аварії, але, на жаль, наш автомобіль боком врізався в фуру. Всі крім Джона отримали незначні садна і забої», - сказав менеджер музиканта.

«На жаль, Джон не зміг взяти участі в концерті, що відбувся в суботу в томському «Палаці спорту». Тепер він планує вранці в понеділок вилетіти в Москву, а звідти - до Варшави», - додав Волковинський.