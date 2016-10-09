Солісти відомої російської групи потрапили в «чистилище» «Миротворця»

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Іванушки International потрапили до списку Миротворця

Російські музиканти давали концерти на тимчасово окупованій території України

У розділі Чистилище на сайті Миротворець опубліковані дані солістів російської групи Іванушки International.

Йдеться про Андрія Григор’єва-Апполонова та Кирила Андрєєва, які згідно з інформацією на сайті, виступали з концертами в анексованому Криму.

«Незаконне перетинання державного кордону України. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Росією Криму», – йдеться у базі сайту.

Також зазначається, що гурт відвідував Ялту в 2015 році, а в 2016 році взяв участь у відкритому турнірі з хокею.

Нагадаємо, у базу сайту «Миротворець» занесенi російські артисти, які порушили закони України. Зокрема, це актор Дмитро Пєвцов, співаки Стас Костюшкін, Діма Білан, Валерій Леонтьєв, Юрій Лоза та багато інших.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. Декілька дні тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.