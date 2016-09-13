Солодке життя запорізьких комунальників: у 2016 році КП міста витратили в 40 разів більше, ніж заробили

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У 2016 році міські комунальні підприємства витратили 3 млрд 672 млн гривень

За підсумками 2016 року 25 з 29 комунальних підприємств Запоріжжя, річні звіти яких отримали журналісти Громадського ТБ Запоріжжя у відповідь на інформаційний запит, є прибутковими.

Так, згідно із документами, ще одне комунальне підприємство – «Запорізьке енергетичне агентство» – «вийшло в нуль». Троє інших – КП «Запоріжелектротранс», КП «Візит» та концерн «Міські теплові мережі» – є збитковими.

Відтак до п’ятірки найприбутковіших запорізьких комунальних підприємств увійшли КП «Водоканал», КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», МКП «Основаніє», КП «Наше місто» та КП «Титан» відповідно.

Цікаво, що всі п’ять КП минулого року отримали чималу фінансову допомогу. У коментарях до звітів багато де не зазначається від кого саме. Та переважно в цій графі фігурують кошти, отримані з міського бюджету.

Найбільшу з-поміж прибуткових лідерів фіндопомогу отримало недоліквідоване МКП «Основаніє» – 127 млн 630 грн. «Водоканалу» надали майже 48 млн грн. КП «Титан» та КП «Наше місто» отримали 4 млн 348 грн та 2 млн 149 тис. грн відповідно.

Не менш цікавим виглядає низ «турнірної таблиці». Трійку збиткових КП очолили «Міські тепломережі», показавши у річному звіті майже 58,5 млн збитків. Це навіть за умови, що у вигляді фінансової допомоги в 2016 році концерн отримав 283,5 млн грн. Не врятували понад 100 мільйонів допомоги та пільг і «Запорізький електротранс». Він за підсумками минулого року очікувано став збитковим, спустившись у мінус на понад 5 млн грн.

Та чи не найцікавіше ситуація виглядає із «Запорізьким енергетичним агентством», що «вийшло в нуль». Прибутку комунального підприємства, отриманого як пільги чи то субсидії, а саме 136,8 тис. грн, акурат вистачило на річну оплату праці всіх двох працівників, зазначених у штаті.

Таким чином сукупний чистий прибуток запорізьких КП у 2016 році становив 88 млн 23, 7 тис. грн. Однак, незважаючи на цю кругленьку суму та нібито позитивну картину щодо прибутковості/збитковості, у 2016 році міські комунальні підприємства витратили у 40 разів більше, аніж заробили – 3 млрд 672 млн 700,24 тис. грн.