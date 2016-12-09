27-річна чиновниця, яка очолювала Одещину після Саакашвілі, не дочекалась подяки від Порошенка і образилась

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Соломія Бобровська тимчасово очолювала Одеську ОДА після звільнення Саакашвілі

Наступниця Саакашвіді чекала від Порошенка дяки, а почула «насмішки і неправду»

Соломія Бобровська, яка після Міхеіла Саакашвілі виконувала обов`язки керівника Одеської ОДА, у мережі Фейсбук звернулася до президента. Приводом для цього став візит президента в регіон, під час якого він преставив нового керівника обладміністрації. Бобровська, яка теж пішла у відставку, обурена декількома моментами, які вона відзначила під час візиту глави держави. По-перше, колишню чиновницю не влаштувало те, що про усі реальні досігнення попередньої адміністрації ніхто не згадав.

- Хочу лише прокоментувати «об’єктивну» аналітику, яку ви дозволили собі озвучити під час представлення нового голови Одеської ОДА. Не має значення, чи Ви свідомо говорили неправду, щоб маніпулювати думкою суспільства, чи просто скористалися нагодою оббрехати діяльність нашої команди, аби поквитатися з політичними опонентами. Але Ви надзвичайно артистично і, можливо, для когось переконливо озвучували викривлені дані, які Вам надали Насіров та інші київські та одеські корупціонери, які нас ненавидять за наші намагання знищити їхні годівнички.

Далі Бобровська перелічує досягнення команди колишнього керівника області, після чого переходить до наступних звинувачень на адресу глави держави.

- Ви навіть не спромоглися подякувати за роботу в області нашій команді. Напевне, очікувати подяки від людини, яка настільки хвацько і ненависно критикує, обливає брудом власні ж проекти - безнадійно, - написала Бобровська.

- Мені було прикро бачити президента, який увесь свій візит звів до ницих насмішок, неправдивої критики і зведення особистих рахунків. Президента, який ухиляється від відкритої дискусії. Президента, який забув про такі принципи як чесність і справедливість, а стратегічні державні питання взагалі відкинув на задвірки своїх пріоритетів, - закінчила вона свій допис.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 12 січня під час робочого візиту до Одеси представив нового голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.

При цьому президент заявив: «Я вирішив призначити». Як відомо, Степанов переміг на відповідному конкурсі на цю посаду. «Моє рішення про призначення – це є правильне рішення», – вважає Порошенко, який чомусь забув, що кандидатуру Степанова обирала кадрова комісія з державної служби.

Порошенко також дорікнув колишньому очільнику області Міхеїлу Саакашвілі. «Степанов буде тут працювати, а не роз'їжджати закордоном», – відпустив шпильку президент.

26-річна Бобровська була призначена заступником губернатора Одеської області закінчила філофський факультут Львівського національного університету імені Івана Франка.