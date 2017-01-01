Сомалійські пірати захопили індійське вантажне судно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сомалійські пірати

Інформації про екіпаж і місцезнаходження судна наразі немає

Сомалійські пірати захопили вантажне судно, що належить Індії, біля берегів самопроголошеного автономного регіону Пунтленд. Про це повідомила влада регіону.

Інформації про екіпаж і місцезнаходження судна наразі немає.

Близько двох тижнів тому захоплений біля берегів Сомалі нафтовий танкер звільнили, як повідомлялося, без викупу вже за кілька днів.

Це був перший за останні п'ять років випадок, коли сомалійські пірати захопили судно.

Наприкінці 2000-х - початку 2010-х років сомалійські пірати здійснили безліч захоплень морських суден. Пік кризи припав на 2011 рік, коли пірати напали на понад 260 суден - переважно в акваторії Африканського Рогу.

Відтоді, багато в чому завдяки міжнародним зусиллям з підтримки безпеки в регіоні, випадки піратських захоплень біля берегів Сомалі суттєво порідшали.

«Главком» також повідомляв, що президент США Дональд Трамп дозволив Пентагону «додаткові удари» по бойовиках в Сомалі.

Джерело: ВВС Україна