Соратник Авакова через суд заволодів найбільшим родовищем літію у Європі

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Попри відсутність необхідних документів суд зобов’язав видати спецдозвіл для розробки Полохівської ділянки літієвих руд у Кіровоградській області

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «Українські рідкісні метали» спецдозвіл для дослідно-промислової розробки Полохівської ділянки літієвих руд у Кіровоградській області. Таку постанову ухвалив Окружний адміністративний суд Києва, пишуть «Наші гроші».

В лютому 2016 року «Українські рідкісні метали» подали до Держгеонадр заявку на одержання спецдозволу для отримання на 5 років права видобутку літію в Маловисківському районі Кіровоградської області. Фірма стверджувала, що має право на отримання спецдозволу без проведення аукціону, бо орендує на родовищі цілісно-майновий комплекс.

Але Держгеонадра у виданні спецдозволу відмовили, оскільки фірма подала не повний пакет документів – не зазначила потужності підприємства. Крім того, на момент подання документів у фірми не було обов’язкового погодження з обласною радою.

Після цього «Українські рідкісні метали» подали позов до суду, хоча представник фірми на судове засідання не з’явився.

Суд встановив, що фірма не могла надати дані про свої потужності. Адже, відповідно до листа Інституту геологічних наук НАН України, ці цифри можна визначити вже після проведення геологорозвідувальних робіт – на стадії видобування корисних копалин. Також суд вирішив, що відсутність погодження з Кіровоградською облрадою не є причиною відмови у видачі спецдозволу. Судді встановили, що відсутність інформації про відмову депутатами фірми свідчить про їхню мовчазну згоду з видачею їй спецдозволу.

Тому суд постановив, що Держгеонадра не мали права відмовити «Українським рідкісним металам» у задоволенні заявки.

Директором та співзасновником «Українських рідкісних металів» є Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша Браслєт.

Наразі Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який, у свою чергу, є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова. Раніше інші фірми, які заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами, – ТОВ «Ангро-інвест» та ТОВ «Атомні енергетичні системи України» – отримали через суд спецдозволи на видобуток корисних копалин на Миколаївщині та Полтавщині.