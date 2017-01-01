Соратник Луценка став заступником міністра

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Юрій Гримчак

Юрій Гримчак призначений заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет міністрів України призначив Олександра Привалова заступником міністра соціальної політики, а Юрія Гримчака – заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Про таке рішення Кабміну віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив «Українським новинам».

Як відомо, Гримчак до призначення був радником міністра з окупованих територій. Із 2007 до 2012 року він був депутатом Верховної Ради (6 скликання) від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», першим заступником лідера партії «Народна самооборона» Юрія Луценка.

Привалов до призначення завідував сектором із питань запобігання й виявлення корупції в Мінсоцполітики.