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    Соратник Луценка став заступником міністра

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    Юрій Гримчак
    Юрій Гримчак

    Юрій Гримчак призначений заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

    Кабінет міністрів України призначив Олександра Привалова заступником міністра соціальної політики, а Юрія Гримчака – заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Про таке рішення Кабміну віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив «Українським новинам».

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    Як відомо, Гримчак до призначення був радником міністра з окупованих територій. Із 2007 до 2012 року він був депутатом Верховної Ради (6 скликання) від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», першим заступником лідера партії «Народна самооборона» Юрія Луценка.

    Привалов до призначення завідував сектором із питань запобігання й виявлення корупції в Мінсоцполітики.

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