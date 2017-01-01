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    Соратник Меркель вважає, що Росії потрібно протистояти з позиції сили

    • Сьогодні, 05:53
    • Розсилка
    Фолькер Каудер
    Фолькер Каудер

    Фолькер Каудер виступив за збільшення оборонного бюджету Німеччини

    Німеччина повинна збільшувати витрати на оборону до досягнення цільового показника НАТО в 2% від ВВП, в тому числі і для того, щоб мати можливість разом з союзниками по альянсу протистояти Росії з позиції сили. Про це заявив голова фракції християнських демократів у Бундестазі Фолькер Каудер.

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    «На жаль, Росія за президента Путіна намагається кожного дня дестабілізувати Європу. Їй потрібно протистояти з позиції сили, однак щоб це не означало повернення до «холодної війни», - сказав Каудер.

    Він також зазначив, що збільшення оборонних видатків Німеччиною не є реакцією на вимогу Дональда Трампа, а випливає із зобов'язань, взятих на себе країною, як і всіма іншими партнерами по НАТО, в 2014 році.

    Каудер вказав, що вимоги до Бундесверу зростають і через тероризм, а збільшення витрат на оборону означатиме і можливість надати в розпорядження солдатів краще озброєння.

    Як повідомляв «Главком», до кінця 2024 армія ФРН повинна зрости на 20 тисяч до 198 тисяч солдатів і офіцерів. Кількість робочих місць, займаних цивільними особами, зросте приблизно до 61 тисячі 400 осіб.

    Джерело: Укрінформ
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    Росія Німеччина армія
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