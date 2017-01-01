Соратник Нємцова, у якого підозрюють отруєння, перебуває у критичному стані

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Наразі Володимир Кара-Мурза – молодший без свідомості

Координатор проекту «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза – молодший перебуває в критичному стані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Вадим Прохоров.

«На жаль, стан критичний. На даний час Володя без свідомості. Настала поліорганна недостатність. Здійснюється штучна вентиляція легенів, гемодіаліз та інші реанімаційні процедури», – зазначив захисник.

Прохоров додав, що лікарям наразі не відомі причини критичного стану. На думку адвоката, симптоми схожі на ті, які були у Кара-Мурзи в травні 2015 року, коли у журналіста діагностували інтоксикацію.

Як повідомлялося, Кара-Мурзу було госпіталізовано в Москві у тяжкому стані.

У 2015 році Кара-Мурзу-молодшого було госпіталізовано до лікарні із симптомами отруєння. У його аналізах, узятих на третій день після погіршення самопочуття, виявили багаторазове перевищення норми вмісту металів.