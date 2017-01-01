Соратник Нємцова, якого отруїли, вилетів лікуватись за кордон

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Володимир Кара-Мурза-молодший

Володимир Кара-Мурза молодший виписався з московської лікарні і в супроводі медика відбув за кордон для проходження курсу реабілітації

Журналіст, голова фонду Бориса Нємцова і координатор руху «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза-молодший, якого було госпіталізовано з гострою інтоксикацією, виписався зі столичної клініки і виїхав за кордон для проходження реабілітації. Про це повідомив адвокат Вадим Прохоров, пише ТАСС.

«Сьогодні вранці Володимир Кара-Мурза-молодший виписався з московської лікарні і в супроводі медика відбув за кордон для проходження курсу реабілітації після сильного отруєння», - сказав він.

На початку лютого Кара-Мурза був доставлений в одну з московських лікарень у важкому стані. Його дружина Євгенія стверджувала, що її чоловікові був поставлений діагноз «гостра інтоксикація невстановленою речовиною». За словами Прохорова, в зв'язку з госпіталізацією журналіста Слідчий комітет почав перевірку.

Навесні 2015 року Кара-Мурза молодший також був госпіталізований зі схожими симптомами, тоді йому був поставлений діагноз «отруєння». У грудні того ж року, повернувшись до Росії після проходження лікування за кордоном, він подав заяву в СК РФ про замах на його життя.