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    Соратника Саакашвілі Боровика позбавлять українського громадянства

    • Сьогодні, 13:28
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    Олександр Боровик
    Олександр Боровик

    Екс-кандидат у мери Одеси так і не позбувся німецького громадянства

    Головне управління Державної міграційної служби України в Києві розпочало процедуру втрати українського громадянства депутатом Одеської міськради і екс-кандидатом в мери міста Сашком Боровиком.

    Про це йдеться в офіційній відповіді відомства на звернення народного депутата України Дмитра Голубова, копія якого є у розпорядженні «Думской».

    Згідно з ним, 6 березня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України громадянина Федеративної Республіки Німеччина Олександра Боровика - як особи, прийняття якого до громадянства України становить державний інтерес для України.

    Оформляючи всі необхідні для отримання паспорта з тризубом документи, Боровик зобов'язався протягом двох років вийти з громадянства ФРН. Термін цей закінчився на початку березні 2017 року, але Боровик як був німецьким підданим, так і залишився.

    Найближчим часом подання про позбавлення Боровика українського громадянства буде направлено в президентську комісію з питань громадянства.

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