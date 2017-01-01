Соратники Гончаренка кажуть, що не бачили його з учорашнього вечора

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Фото Думская

Депутат Олександр Бригинець повідомив, що Гончаренко вчора виїхав на термінову зустріч до Одеси

У фракції БПП Олексія Гончаренка не бачили з учорашнього вечора. Про це в коментарі журналістам в кулуарах Ради повідомив депутат фракції БПП Борислав Розенблат.

«Востаннє я бачив його вчора ввечері після засідання Ради.Я спілкувався з керівником фракції, запитував, чому Гончаренко нема, він каже, так, є підтвердження того, що його дійсно немає, каже, що викрали. Він невідомо де», - розповів Розенблат.

Депутат від БПП Олександр Бригинець у Facebook повідомив, що Гончаренко вчора виїхав на термінову зустріч до Одеси.

«Вчора ввечері нардеп Олексій Гончаренко виїхав до Одеси на термінову зустріч. У залі його немає... Телефон не відповідає... Прокуратура підтверджує, що, швидше за все, версія - викрадення... Впевнений, що це політичний злочин, і вірю, що наші силовики не допустять непоправного. Олексійю ми за тебе дуже хвилюємося!», - пише Бригинець.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Наразі факт викрадення нардепа підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.

За фактом викрадення народного депутата Олексія Гончаренка відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Тим часом після того, як голова фракції БПП Ігор Гринів оголосив у сесійній залі Верховної ради про викрадення свого колеги, спікер Андрій Парубій закликав правоохоронців вжити всіх можливих заходів у зв'язку з викрадення Гончаренка.

Парламентарі ж по-різному оцінюють інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджує, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».