Соратники Медведчука тягнуть до суду мера Конотопа «за дебош»

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Мер Конотопа розігнав збори організації кума Путіна

26 квітня на зборах організації Медведчука у Конотопі стався скандал за участю мера міста

За зірваний в Конотопі захід, «загрозу його учасникам і дебош» міському голові Конотопа Артему Семеніхіну доведеться відповісти перед законом. Відповідне звернення вже направлено в правоохоронні органи, повідомляє виконком «Українського вибору».

Нагадаємо, 26 квітня в Конотопі проходили збори активістів Громадського руху «Український вибір - Право народу» і громадських об'єднань Сумської області, присвячені питанням виконання Мінських угод, мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і соціально-економічної ситуації в країні.

«Однак збори було зірвано конотопським міським головою Семеніхіним А. Ю., який увірвався в конференц-зал у супроводі групи осіб, погрожував організаторам зборів, звинувачуючи їх у сепаратизмі і державній зраді, зривав символіку громадської організації, перевертав столи. Свої дії він супроводжував нецензурною лайкою і погрожував учасникам зборів фізичною розправою. Мер вдався до застосування морального терору і фізичного впливу щодо людей похилого віку і жінок, які брали участь в конференції», - йдеться в заяві виконкому.

Оскільки Семеніхін балотувався на пост мера від ВО «Свобода», що має ідеологічні протиріччя з «Українським вибором», це дає підстави вбачати в його діях політичні мотиви і особисту неприязнь, відзначили у виконкомі.

«У діях Семеніхіна А. Ю. містяться кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України, оскільки він, будучи міським головою Конотопа - посадовою особою місцевого самоврядування, зловживаючи владою, завдав істотної шкоди законом правам та інтересам громадян. Таким чином, мова йде про вчинення Семеніхіним А. Ю. злочинів, передбачених частиною другою статті 296, статтею 170, частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України, а саме: перешкоджання законній діяльності громадських організацій шляхом хуліганства та зловживання владою », - повідомили в «Українському виборі».

Заступник голови Громадського руху «Український вибір - Право народу», народний депутат України Василь Німченко направив депутатське звернення голові Національної поліції України з приводу протиправних дій міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.