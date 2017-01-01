Соратники Порошенка вже бачать його другий строк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Березенко

При цьому соратники Порошенка не вимірюють його рейтинг

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко впевнений, що Петро Порошенко отримає другий президентський строк. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я переконаний, що президент Петро Порошенко піде на другий строк і переможе», - зазначив Березенко.

При цьому, за його словами, БПП не вимірює динаміку рейтингів Порошенка. «… Немає зараз сенсу міряти рейтинги. Тому що соціологія показує більш-менш реальний рейтинг, коли подія на часі і люди реально її сприймають», - вважає Березенко.

На зауваження журналіста, що із Віктором Ющенком усе було зрозуміло заздалегідь, нардеп зазначив: «Я навіть уявити собі не можу, щоб порівнювати президента Порошенка з президентом Ющенком».

Березенко визнав, що Порошенко робить помилки. «Не помиляється той, хто нічого не робить. Є помилки, але є і багато позитивів, ініційованих і реалізованих президентом. Щодо того ж НАБУ у нього був вибір – створювати чи заговорити», - сказав нардеп.

Слід зазначити, що згідно з даними останніх соцопитувань, за Порошенка зараз би проголосували близько 8% опитаних громадян України, і він займає друге місце в президентському рейтингу. На першому місці знаходиться Юлі Тимошенко з підтримкою в 10%.