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    Соратники Порошенка вже бачать його другий строк

    • Сьогодні, 17:14
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    Сергій Березенко
    Сергій Березенко

    При цьому соратники Порошенка не вимірюють його рейтинг

    Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко впевнений, що Петро Порошенко отримає другий президентський строк. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Я переконаний, що президент Петро Порошенко піде на другий строк і переможе», - зазначив Березенко.

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    При цьому, за його словами, БПП не вимірює динаміку рейтингів Порошенка. «… Немає зараз сенсу міряти рейтинги. Тому що соціологія показує більш-менш реальний рейтинг, коли подія на часі і люди реально її сприймають», - вважає Березенко.

    На зауваження журналіста, що із Віктором Ющенком усе було зрозуміло заздалегідь, нардеп зазначив: «Я навіть уявити собі не можу, щоб порівнювати президента Порошенка з президентом Ющенком».

    Березенко визнав, що Порошенко робить помилки. «Не помиляється той, хто нічого не робить. Є помилки, але є і багато позитивів, ініційованих і реалізованих президентом. Щодо того ж НАБУ у нього був вибір – створювати чи заговорити», - сказав нардеп.

    Слід зазначити, що згідно з даними останніх соцопитувань, за Порошенка зараз би проголосували близько 8% опитаних громадян України, і він займає друге місце в президентському рейтингу. На першому місці знаходиться Юлі Тимошенко з підтримкою в 10%.

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