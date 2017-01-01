Соратники Трампа не коментують скандал зі службовою запискою екс-глави ФБР

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Президент США Дональд Трамп та екс-глава ФБР Джеймс Комі

Речник Білого дому Шон Спайсер не відповідав на запитання журналістів на брифінгу

Офіційні чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа не відповідають на журналістські запити, а речник Білого дому Шон Спайсер не провів запланованого брифінгу на борту №1 після того як з'явилися публікації про службову записку екс-директора ФБР Джеймса Комі.

На це звертає увагу в середу американське видання The Hill.

«Білий дім, практично, зберігає мовчання відносно сенсаційної доповіді, що президент Трамп тиснув на тоді ще директора ФБР Джеймса Комі, аби той припинив розслідування щодо Майкла Флінна, колишнього радника з питань національної безпеки Трампа», - наголошується в повідомленні.

Крім заяви Білого дому без підпису, що вийшла ввечері вівторка на заперечення публікації The New York Times, ніхто з чиновників не заявив публічно про твердження, «які потрясли Білий дім до самого його фундаменту».

«Речник Білого дому Шон Спайсер не відповідав на запитання журналістів на борту номер один в середу вранці, як було заплановано», - зазначає видання. При цьому було повідомлено, що брифінг планується на зворотному шляху з Академії Берегової охорони, де Трамп бере участь в урочистій церемонії випуску офіцерів.

Утримується від коментарів у Twitter з цього приводу і сам Трамп.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Згодом конгресмен Джейсон Чаффетс попросив ФБР надати до 24 травня всю документацію, пов'язану з будь-якого роду контактами між президентом США Дональдом Трампом і колишнім главою ФБР Джеймсом Комі.

Джерело: Укрінформ