Соратниця Януковича назвала чотири проблеми, які заважають економічному зростанню України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Акімова

Ірина Акімова запропонувала власний стрес-тест

Перший заступник Глави Адміністрації Президента часів Януковича, а нині директор Аналітичного центру «Нова соціальна і економічна політика» Ірина Акімова вважає, що попри незначну макроекономічну стабілізацію, 2016-го Україні так і не вдалося створити базу для упевненого економічного підйому.

«У медицині термін «реконвалесценція» означає період, коли яскраво виражені клінічні прояви хвороби вже минули, але пацієнт іще не одужав. Українська економіка сьогодні перебуває саме на такому етапі», - написала вона в авторській статті для «Дзеркала тижня».

На її думку, зберігається великий економічний розрив між Україною і європейськими сусідами ЄС, який загрожує подальшим збільшенням. На початок 2016-го подушовий ВВП в Україні становив приблизно 1/6 від рівня Польщі. Для скорочення розриву хоча б до 1/2 Україні потрібно зростати значно швидше — не менш як 30 років із темпами приросту 6% на рік.

Акімова наголосила, що наразі існують чотири головні проблеми, які діючій владі необхідно вирішити в найкоротші терміни. По-перше, потрібен позитивний перелом у динаміці експорту. Другий виклик пов'язаний із необхідністю істотно наростити внутрішні і зовнішні інвестиції. Також, її на думку, необхідно справитися з викликами у банківській сфері та ростом боргових ризиків.

Головним політичним завданням 2017 року екс-перший заступник Глави Адміністрації Президента назвала встановлення міцного миру в Донбасі політичними інструментами та реінтеграцію поки що не контрольованих Україною територій.