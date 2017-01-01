СОТ прийме рішення за позовом України до Росії не раніше наступної весни

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2 березня цього року було затверджено групу експертів у межах СОТ у справі за позовом України до Росії щодо вагонів і залізничного обладнання

Група експертів у межах Світової організації торгівлі може ухвалити рішення за позовом України до Російської Федерації стосовно обмежень імпорту вагонів, стрілочних переводів та залізничного обладнання навесні 2018 року. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За інформацією Мінекономрозвитку, 2 березня цього року було затверджено групу експертів у межах СОТ у справі за позовом України до Росії щодо вагонів і залізничного обладнання.

«Наразі відбувається узгодження із групою експертів розкладу процесуальних дій та робочих процедур у справі. Відповідно до проектів вказаних документів, безпосередній розгляд зазначеної справи відбуватиметься протягом поточного року, а прийняття групою експертів рішення (Final Report of the Panel) очікується навесні 2018 року», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов у Світову організацію торгівлі проти Росії про торговельні обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, які були запроваджені Росією, скоротився з 1,7 млрд дол. у 2013 році до 51 млн дол. за сім місяців 2015 року.

У грудні 2016 року орган врегулювання суперечок Світової організації торгівлі на вимогу України розпочав процедуру розгляду суперечки обмеження з боку Росії імпорту українських вагонів та обладнання.