Сотні сторінок плагіату з помилками. Експертний висновок дисертації дружини віце-прем'єра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Кириленко

В дисертації дружини віце-прем'єра з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка Катерини науковці знайшли безліч помилок та запозичень.

Редакція DT.UA отримала у своє розпорядження «Експертний висновок щодо мовностилістичної коректності і оригінальності тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук К.М.Кириленко «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі».

Експертизу щодо наявності плагіату та логіко-лінгвістичний аналіз у докторській дисертації Катерини Кириленко (дружини віце-прем'єра з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка) провели вчені й досвідчені фахівці Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ) Національної академії наук України на запит ВГО «Українська федерація вчених» (лист від наукової спільноти за підписом членкора НАНУ Валерія Мазура).

Наводимо уривки з експертного висновку, додані до листа директора Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ, академіка НАН України Володимира Широкова.

«За результатами лінгвостилістичного аналізу встановлено, що текст дисертації Кириленко К.М. характеризується багатослівністю, неоднорідністю викладу. Зайвою образністю, надміром російських лексичних та синтаксичних кальок, некоректних, недолугих та слабких у змістовому відношенні тверджень, містить: 696 різних за типом помилок… В іменах і прізвищах авторів цитованих джерел зроблено 34 орфографічні помилки та 16 — фактичних.

За результатами експертизи мовне та стилістичне оформлення дисертації Кириленко К. М. було визнано невідповідним рівню робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Результати аналізу на запозичення: встановлено 142 фрагменти, скопійовані з праць інших авторів; загальний обсяг запозичень (з урахуванням синонімічних замін, вставних слів та інших авторських модифікацій) — 24323 слова (3087 рядків або близько 100 стандартних сторінок (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал — 1,5), що у відсотковому перерахунку становить 26% для тексту обсягом у 388 сторінок…

Встановлено 119 джерел з одним формальним посиланням (зазначається лише прізвище автора та номер джерела, або тільки номер), очевидно зробленим з метою збільшення кількості позицій у списку використаних джерел».

На підставі проведеного копіткого дослідження з використанням сучасного інструментарію та систем аналізу текстів учені дійшли висновку, що близько 30% тексту докторської дисертації К.Кириленко є плагіатом — скопійованим матеріалом інших авторів, без посилання на джерела.

Втім, незважаючи на це, науковий ступінь дружині впливового чиновника було надано. Для ознайомлення з результатами експертизи натисніть на зображення.