Сотні учасників антиурядових протестів залишаються на вулицях Кабула

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Поліція почала стріляти в повітря після того, як деякі з демонстрантів спробували проникнути за межі поліцейського кордону.

На вулицях Кабула залишаються сотні протестувальників, які вимагають відставки уряду у зв’язку із масштабним терактом, що стався 31 травня. Про це повідомляють джерела «Главкома» в місії ООН в Кабулі.

Багато протестувальників тримають у руках портрети загиблих унаслідок трагедії.

«За непідтвердженими даними, кілька демонстрантів загинули, багато отримали поранення внаслідок спроб правоохоронців розігнати демонстрантів», - йдеться у повідомленні.

Reuters із посиланням на очевидців повідомило, що поліція почала стріляти в повітря після того, як деякі з демонстрантів спробували проникнути за межі поліцейського кордону.

Як повідомлялось, вибух прогримів вранці 31 травня в Кабулі. Бомба була закладена в цистерну вантажівки,що перевозила воду. Число загиблих вже досягло 90 осіб, понад 450 осіб отримали поранення.