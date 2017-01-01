SpaceX відправить двох туристів у політ навколо Місяця у 2018 році

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Перші тестові польоти як Dragon 2, так і Falcon Heavy заплановані на 2017 рік

Компанія SpaceX в 2018 році має намір відправити у тижневий політ навколо Місяця двох космічних туристів.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

Посадка на поверхню Місяця в експедиції не передбачена. Політ буде здійснений на кораблі Dragon 2 (Crew Dragon) за допомогою важкої ракети-носія Falcon Heavy.

Зауважується, що туристи, імена яких поки не розкриваються, вже заплатили «значну суму» за цей політ. Їх фізичне тестування і первісна підготовка до польоту розпочнеться незабаром. Сама подорож запланована на кінець 2018 року.

Однак перші тестові польоти як Dragon 2, так і Falcon Heavy заплановані на 2017 рік.