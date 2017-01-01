SpaceX здійснить перший після аварії запуск ракети-носія Falcon 9

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У SpaceX також повідомили, що завершили розслідування катастрофи, що сталася у вересні

Перший після аварії старт ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX відбудеться 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні SpaceX.

«SpaceX планує відновити польоти з космодрому Ванденберг запуском супутника Iridium NEXT, який відбудеться 8 січня», – йдеться в заяві компанії.

У SpaceX також повідомили, що завершили розслідування катастрофи, що сталася у вересні. Її причиною стала несправність в одному з трьох балонів, що знаходилися під високим тиском та були розташовані всередині бака з рідким киснем у другій ступені ракети.

Нагадаємо, SpaceX опублікувала фотографію надважкої ракети Falcon Heavy.

Як повідомлялось раніше, ракета Falcon 9 компанії SpaceX, яка мала запустити супутник на початку вересня, вибухнула на стартовому майданчику. В ході розслідування причин вибуху ракети Falcon 9 компанія SpaceX запідозрила конкурентів – United Launch Alliance (ULA).