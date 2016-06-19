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    Спалах інфекції: лікарі озвучили діагнози постраждалих учнів на Харківщині

    • Сьогодні, 18:17
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    Серед учнів загальноосвітньої школи №1 Куп'янська зареєстровано 16 випадків гострих кишкових інфекцій

    У «Харківському обласному лабораторному центрі» повідомили що окрім 16 постраждалих, ще один хворий був виявлений та госпіталізований 17 лютого.

    Станом на 20 лютого, 10 дітей вже закінчили лікування, виписані у задовільному стані.

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    У трьох дітей встановлено аліментарний гастрит, у семи – гостра кишкова інфекція.

    П´ятеро дітей продовжують лікування у дитячому інфекційному відділенні, одна дитина лікується амбулаторно.

    Результати бактеріологічних досліджень харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища, у тому числі по контролю за проведенням заключної дезінфекції, води — негативні. Дослідження змивів з овочів продовжуються.

     

    Джерело: depo.ua
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