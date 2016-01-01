Спеціаліст розповів, як перетворити салат олів’є на корисну страву

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Традиційний новорічний салат «олів’є»

Лікарка порадила додавати в олів’є зелень та не заправляти великою кількістю майонезу

Традиційний новорічний салат олів’є можна перетворити на корисну страву, якщо змінити деякі інгредієнти. Про це розповіла лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська на прес-конференції у «Главкомі».

«Дуже добре, якщо замість ковбаси додати в салат варене мясо. По-перше, ковбаса містить не так багато м’яса, зате в ній дуже багато прихованого жиру, дуже багато солі, а також консервантів – наприклад, нітрит натрію, який є потенційно канцерогенним», – зауважила вона.

Скиталінська також порадила додавати в олів’є зелень та не заправляти великою кількістю майонезу.

«Якщо ж готувати його із розрахунку поїсти і на другий день, не зберігайте салат вже перемішаним із майонезом», – сказала вона. Дієтолог уточнила, що можна порізати овочі, закрити їх і зберігати у холодильнику, а заправляти майонезом безпосередньо перед вживанням.

Дивіться також повне відео прес-конференції: