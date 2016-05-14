Спецназ Іраку звільнив два райони на заході Мосула

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Фото: AP

Військові увійшли в район Тайаран у неділю зранку, в середині дня урядові сили зайняли ще один район - Мамун

Іракські сили безпеки звільнили від бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава» два району в західній частині Мосула, передає агентство AP.

Урядові сили увійшли в район Тайаран в неділю вранці. В результаті важких боїв влада встановила контроль над територією. В середині дня урядові сили зайняли ще один район - Мамун.

Операція іракських військових і коаліції на чолі з США по звільненню Мосула почалася в жовтні 2016 року, раніше була звільнена східна частина міста. В середині лютого прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про початок операції зі звільнення західної частини.

24 лютого урядові сили Іраку відбили військову базу і село на північний захід від Мосула і увійшли в житлові квартали на заході міста, а також повністю взяли під контроль аеропорт.