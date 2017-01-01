Спецназ Македонії розблокував зайнятий демонстрантами парламент: поранено 10 поліцейських

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У Македонії демонстранти проникли в парламент і побили лідера опозиції Зорана Заєва і декількох депутатів

Спеціальний підрозділ МВС Македонії провів операцію зі звільнення депутатів, яких блокували в прес-центрі парламенту республіки демонстранти руху «За єдину Македонію». Бійці поліцейського спецназу вивели депутатів СДСМ і нового голову Зборів Талата Джафері.

«Всього в ході інциденту, за даними МВС, були поранені 10 поліцейських, які перешкоджали демонстрантам проникнути в парламент. У Скоп’є засідає оперативний штаб МВС», – йдеться в повідомленні відомства.

Демонстранти в четвер проникли в будівлю Зборів (парламенту) республіки після обрання спікером етнічного албанця Талата Джафері і побили лідера опозиції Зорана Заєва і декількох депутатів його Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ).

«Бійці поліцейського спецназу вивели депутатів СДСМ і нового голову Зборів Талата Джафері, які були блоковані в прес-центрі з тих пір, як демонстранти увійшли в будівлю парламенту», – передає новинний портал «Сакам та кажам».

Відзначається, що навколо прес-центру висить димова завіса, після того як спецназ застосував димові шашки.

Уточнюється, що перед цим поранення в ході інциденту з протестуючими отримали Заєв, Дам’ян Манчевскі і албанський депутат Зіядін Села.