Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників

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Навчання спецпризначенців

Очільник обласної поліції звітує про успішність навчань

У Маріуполі Донецької області рота спеціального призначення Нацполіції на залізничних коліях провела тактичні навчання зі звільнення заручників та затримання злочинців.

Про це повідомляє прес-служба обласної Нацполіції.

«Усередині вагона група молодих людей утримувала правоохоронців і частину пасажирів. Кожен з них міг бути мішенню у разі, якщо вимоги зловмисників не буде виконано. На місце події прибув спецназ. Особовий склад розбився на кілька штурмових груп і зайняв позиції для атаки. Звільнення відбувалося за двома напрямками: одна група потрапила всередину через двері, одночасно друга - розбила два вікна вагона. Жертв серед заручників немає», - коментують підсумки навчання у Нацполіції.

Також правоохоронці повідомляють, що за ходом спецоперації стежив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін. Він відзначив успішність її проведення, але додав, що це лише частина всієї роботи.

Варто зазначити, що ввечері в неділю, 16 квітня, у Маріуполі сталася стрілянина через собаку, який справив нужду на колесо припаркованої біля будинку автівки.