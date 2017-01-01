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    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників

    • Сьогодні, 00:42
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    Навчання спецпризначенців
    Навчання спецпризначенців

    Очільник обласної поліції звітує про успішність навчань

    У Маріуполі Донецької області рота спеціального призначення Нацполіції на залізничних коліях провела тактичні навчання зі звільнення заручників та затримання злочинців.

    Про це повідомляє прес-служба обласної Нацполіції.

    «Усередині вагона група молодих людей утримувала правоохоронців і частину пасажирів. Кожен з них міг бути мішенню у разі, якщо вимоги зловмисників не буде виконано. На місце події прибув спецназ. Особовий склад розбився на кілька штурмових груп і зайняв позиції для атаки. Звільнення відбувалося за двома напрямками: одна група потрапила всередину через двері, одночасно друга - розбила два вікна вагона. Жертв серед заручників немає», - коментують підсумки навчання у Нацполіції.

    Також правоохоронці повідомляють, що за ходом спецоперації стежив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін. Він відзначив успішність її проведення, але додав, що це лише частина всієї роботи.

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    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників
    Спецназ Нацполіції у Маріуполі провів навчання зі звільнення заручників

    Варто зазначити, що ввечері в неділю, 16 квітня, у Маріуполі сталася стрілянина через собаку, який справив нужду на колесо припаркованої біля будинку автівки. 

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