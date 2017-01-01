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    Спецслужби дізналися про плани вбивства кандидатів на пост президента Франції

    • Сьогодні, 22:07
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    <span>Канадидати в президенти Франції Марін Ле Пен та Франсуа Фійон</span>
    Канадидати в президенти Франції Марін Ле Пен та Франсуа Фійон

    Охорона кандидатів одержала докладні інструкції у зв’язку з загрозою

    Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції попередила головних кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу їх особистої безпеки.

    «Терористичний ризик максимальний, і наші служби мобілізовані», – сказав міністр внутрішніх справ Франції Матіас Текль, який відмовився від будь-яких додаткових коментарів.

    Генеральна дирекція внутрішньої безпеки заявила про конкретну терористичну загрозу для особистої безпеки головних кандидатів президентських виборів і безпеки їх виборчих штабів, – повідомляє Journal du dimanche.

    Як пише видання, існує «істотна і безпосередня» загроза, до якої паризька прокуратура ставиться дуже серйозно.

    Вона розпочала попереднє розслідування. Поліцейська служба, що займається охороною кандидатів, одержала у зв’язку з загрозою докладні інструкції.

    Нагадаємо, кандидат у президенти Франції, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що її позиція щодо конфлікту в Україні, як і раніше, збігається з російською.

    Раніше Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією «не була незаконною». 

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