Спецслужби Франції довели причетність Асада до хіматаки в Сирії

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Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро

Розслідування вели «французькі спецслужби і військова розвідка»

Сирійський режим Башара Асада відповідальний за хімічну атаку в місті Хан-Шейхун, в результаті якої загинули понад 80 осіб.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, представляючи результати французького розслідування, повідомляє Le Figaro.

За словами міністра, немає жодних сумнівів, що за атакою стоять сирійські урядові сили, враховуючи визначений процес виробництва газу зарин, який був використаний проти мирних жителів у сирійському місті 4 квітня.

«Ми знаємо з надійного джерела, що процес виробництва зібраного зарину є типовим методом, розробленим в сирійських лабораторіях», - сказав Еро.

«Цей метод носить підпис режиму, і це те, що дозволяє встановити відповідальність за цей напад. Ми знаємо про це, тому що ми зберегли зразки, зібрані після інших атак, які ми можемо порівняти», - додав він.

Минулого тижня Еро обіцяв надати докази причетності режиму до хімічної атаки і заявив, що розслідування вели «французькі спецслужби і військова розвідка».

Раніше розвідка США перехопила повідомлення щодо хіматаки в Сирії.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.