Спецслужби Норвегії перевірять зв’язок затриманого росіянина з терористом зі Стокгольма

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Поліція Осло

17-річного росіянина звинувачують у незаконному поводженні з вибухівкою

Спецслужби Норвегії перевірять, чи пов'язаний затриманий в Осло 17-річний росіянин, якого звинувачують у незаконному поводженні з вибухівкою, з підозрюваним у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня Рахматом Акіловим.

Про це повідомляє Svenska Dagbladet з посиланням на представника поліцейської служби безпеки Швеції Аннетт Аамодт.

«Ми проводимо розслідування, яке покаже, чи існує який-небудь зв'язок із затриманим в Стокгольмі», -Спецслужби сказали в поліції.

Як відомо, у центрі Осло городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Поліція оточила велику територію району Гренланн, де було виявлено підозрілий предмет, який згодом було знешкоджено.

Також повідомлялося про затримання однієї людини, яка перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом з’ясувалося, що затриманий – 17-річний росіянин, який живе в Норвегії з 2010 року. Наразі молодика звинувачують у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

За даними норвезьких спецслужб, він прибув до Норвегії разом з сім'єю і чекав на надання притулку. Виготовлений ним вибуховий пристрій - примітивний розривний снаряд, який не мав великого потенціалу.

Адвокат затриманого в Осло росіянина назвала його дії «пустощами».